9 settembre 2001: Milan-Fiorentina, primo gol rossonero di Inzaghi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 9 settembre di 19 anni fa, il Milan allenato da Fatih Terim, giocava in casa contro la Fiorentina di Roberto Mancini la seconda partita del campionato di Serie A 2000/2001.

Davanti a un San Siro colmo e pieno di entusiasmo, i rossoneri si imposero nettamente sulla compagine viola per 5-2. Le reti del Milan portarono la firma di Andriy Shevchenko (doppietta), Filippo Inzaghi, Martin Laursen e Serginho, mentre per la Fiorentina, l’unico a salvarsi fu Enrico Chiesa che segnò entrambe le reti per i toscani. Per Inzaghi e Laursen, qui gol, rappresentarono i primi segnati con la maglia del Diavolo. Da segnalare in questo match che a fine partita, l’allenatore Terim andò sotto la Curva Sud a festeggiare prendendosi tutti gli applausi. Era ignaro che la sua avventura a Milano sarebbe durata poco. Alla fine di quel campionato, la Fiorentina del Presidente Vittorio Cecchi Gori, retrocedette in Serie B.

