9 dicembre 2012: pioggia di gol a Torino, il Milan vince 2-4

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 9 dicembre 2012, ossia esattamente 8 anni fa, il Milan di Massimiliano Allegri faceva visita al Torino di Gian Piero Ventura per giocate un match valido per la 16esima giornata di Serie A 2012/2013.

I rossoneri si imposero per 2-4 in un match apertissimo dove entrambe le squadre si affrontarono a viso aperto. I granata passano in vantaggio con Mario Santana dopo aver sfruttato un retropassaggio sbagliato di Antonio Nocerino. Il Milan poi pareggiò con Robinho, e si portò avanti con lo stesso Nocerino. Poi i rossoneri dilagarono andando a segno con Giampaolo Pazzini e Stephan El Shaarawy. Nel finale Rolando Bianchi accorciò le distanze per il Torino. L’arbitro di quell’incontro era Andrea Romeo, attuale team manager proprio del Milan.