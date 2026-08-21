"6 per sempre", il Milan omaggia Franco Baresi anche sulle divise: ecco i dettagli

Il Milan ha perso un simbolo importantissimo della sua storia: lo scorso 31 luglio ci ha lasciati la leggenda rossonera Franco Baresi all'età di 66 anni.

Nato a Travagliato l'8 maggio 1960, ha passato una vita sportiva con la maglia rossonera, costruendo un percorso unico:

Entrato nel settore giovanile del Milan all'età di soli 12 anni.

all'età di soli 12 anni. Ha fatto il suo esordio ufficiale a 17 anni in prima squadra.

in prima squadra. Ha ereditato la fascia di capitano a 22 anni .

. È rimasto in campo fino al momento di ritirarsi nel 1997.

Il suo palmarès e l'impatto sul club contano numeri straordinari: 17 trofei conquistati in 20 stagioni con il Milan, caratterizzati da ben 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera. Una carriera imponente e un ricordo che non lascerà mai i cuori dei tifosi del Milan e non solo.

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La patch commemorativa "6 per sempre" per la stagione 2026/27

Come annunciato dallo stesso club, nata dai messaggi dei tifosi rossoneri, ecco la patch commemorativa che accompagnerà le squadre del Club per tutta la stagione 2026/27 in memoria proprio di Baresi . La squadra indosserà un simboloche racchiude tutto l'amore e l'affetto del mondo rossonero per Franco Baresi.

Come sottolineato dal comunicato ufficiale della società:

"È una frase che racconta un legame indissolubile, fatto di memoria, appartenenza e affetto, e che prende forma nella speciale patch commemorativa che, per tutta la stagione 2026/27, sarà indossata dalle Prime Squadre, da Milan Futuro e dalle formazioni Primavera".

Le date del debutto ufficiale e i dettagli per i tifosi nei negozi

La patch farà il suo esordio sabato 22 agosto , in occasione della sfida di Serie A Women's Cup al PUMA House of Football contro il Como Women.

, in occasione della sfida di Serie A Women's Cup al PUMA House of Football contro il Como Women. La Prima Squadra maschile la indosserà per la prima volta nella trasferta contro il Torino di domenica 23 agosto.

L'applicazione sarà gratuita per tutti i tifosi presso gli AC Milan Store con l'acquisto di una maglia ufficiale 2026/27.

Altri dettagli importanti estratti dalla nota ufficiale specificano la tabella dei debutti sui campi da gioco: