"6 per sempre", il Milan omaggia Franco Baresi anche sulle divise: ecco i dettagli

L'AC Milan omaggia la leggenda Franco Baresi con la patch speciale "6 per sempre" sulle maglie della stagione 2026/27. Tutte le date del debutto e i dettagli
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM
Il Milan ha perso un simbolo importantissimo della sua storia: lo scorso 31 luglio ci ha lasciati la leggenda rossonera Franco Baresi all'età di 66 anni.
Nato a Travagliato l'8 maggio 1960, ha passato una vita sportiva con la maglia rossonera, costruendo un percorso unico:
- Entrato nel settore giovanile del Milan all'età di soli 12 anni.
- Ha fatto il suo esordio ufficiale a 17 anni in prima squadra.
- Ha ereditato la fascia di capitano a 22 anni.
- È rimasto in campo fino al momento di ritirarsi nel 1997.
Il suo palmarès e l'impatto sul club contano numeri straordinari: 17 trofei conquistati in 20 stagioni con il Milan, caratterizzati da ben 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera. Una carriera imponente e un ricordo che non lascerà mai i cuori dei tifosi del Milan e non solo.
La patch commemorativa "6 per sempre" per la stagione 2026/27Come annunciato dallo stesso club, nata dai messaggi dei tifosi rossoneri, ecco la patch commemorativa che accompagnerà le squadre del Club per tutta la stagione 2026/27 in memoria proprio di Baresi. La squadra indosserà un simbolo "6 per sempre" che racchiude tutto l'amore e l'affetto del mondo rossonero per Franco Baresi.
Come sottolineato dal comunicato ufficiale della società:
"È una frase che racconta un legame indissolubile, fatto di memoria, appartenenza e affetto, e che prende forma nella speciale patch commemorativa che, per tutta la stagione 2026/27, sarà indossata dalle Prime Squadre, da Milan Futuro e dalle formazioni Primavera".
Le date del debutto ufficiale e i dettagli per i tifosi nei negoziAltri dettagli importanti estratti dalla nota ufficiale specificano la tabella dei debutti sui campi da gioco:
- La patch farà il suo esordio sabato 22 agosto, in occasione della sfida di Serie A Women's Cup al PUMA House of Football contro il Como Women.
- La Prima Squadra maschile la indosserà per la prima volta nella trasferta contro il Torino di domenica 23 agosto.
L'applicazione sarà gratuita per tutti i tifosi presso gli AC Milan Store con l'acquisto di una maglia ufficiale 2026/27.
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