6 ottobre 2013: Milan, inutili i 2 gol di Muntari contro la Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 6 ottobre di 7 anni fa, Sulley Muntari, realizzò una doppietta (inutile ai fini del risultato finale) contro la Juventus, che vinse il match per 3-2.

Il Milan era allenato da Massimiliano Allegri, mentre la Juventus da Antonio Conte. I rossoneri quel giorno passarono in vantaggio con il gol del centrocampista ghanese, ma subirono il pareggio dell’ex Andrea Pirlo. Nel secondo tempo i campioni d’Italia in carica dei bianconeri, passarono in vantaggio con Sebastian Giovinco e allungarono con Giorgio Chiellini. La doppietta di Muntari si concretizzò nei minuti finali della gara. In una serata piovosa con l’arbitro Gianluca Rocchi a dirigere la partita, la partita venne vinta dai bianconeri, che a fine anno, confermarono lo scudetto.