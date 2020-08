5 agosto 2018: Milan, Maldini entra a far parte della dirigenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il nuovo corso del Milan targato Elliott, il 5 agosto di 2 anni fa, prendeva sempre più forma con l’ingaggio di Paolo Maldini come Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport.

Maldini è una leggenda vivente nella storia rossonera per la sua eccezionale classe, per il talento, la leadership, la lealtà, e i suoi record di successi. Da giocatore con il Milan, Maldini ha vinto 26 trofei (7 Scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per club) in 25 stagioni.

A livello personale, Maldini ha vestito la casacca rossonera per 902 volte segnando anche 33 reti. In nazionale, 126 presenze e 7 gol. Meno di un anno dopo, il 14 giugno 2019 Maldini è stato nominato Direttore Tecnico in sostituzione del dimissionario Leonardo. Ora il suo futuro societario non è ancora chiarissimo anche se sembra ormai improbabile un addio vista la permanenza di Stefano Pioli.

