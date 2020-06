30 giugno 2014: Kakà rescinde il contratto con il Milan

MILAN NEWS – Esattamente 6 anni fa, era il 30 giugno 2014, Ricardo Kakà rescindeva il suo contratto con il Milan appena un anno dopo il ritorno in rossonero.

La stagione 2013/2014, iniziata con Massimiliano Allegri in panchina e finita con Clarence Seedorf è stata avara di soddisfazioni per la squadra. Dal punto di vista personale invece, Kakà quell’anno fece 9 gol in 37 partite, siglando anche quello che al momento è l’ultimo gol del Milan in Champions League contro l’Atletico Madrid. In totale Kakà ha giocato con il Milan 307 partite, segnando 104 gol. Dopo aver terminato l’esperienza in Europa, Kakà tornò al San Paolo per una stagione, chiudendo la sua carriera da calciatore negli Orlando City, giocando nel campionato MLS.

