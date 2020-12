3 dicembre 2008: Shevchenko segna il suo ultimo gol con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 3 dicembre di 12 anni fa Andriy Shevchenko realizzava il suo ultimo gol con la maglia del Milan.

La partita in questione era Milan-Lazio valida per gli ottavi di finale in gara secca della Coppa Italia 2008/2009. Il risultato finale vide prevalere i biancocelesti per 1-2 ai supplementari. Quello di San Siro, arbitrato da Nicola Ayroldi, fu un match piuttosto noioso, accesosi solo nel finale. Al Milan 78, proprio Shevchenko portò in vantaggio i rossoneri allora allenati da Carlo Ancelotti. La squadra di Delio Rossi reagì, e trovò il pari su rigore a 2 minuti dalla fine con Mauro Zarate. Ai supplementari, fu Goran Pandev a regalare il passaggio del turno alla squadra romana. La Lazio, che a fine stagione, conquistò il trofeo in finale contro la Sampdoria. Per Shevchenko il ritorno al Milan non fu positivo, e questa rete contro la Lazio, rappresenta la sua ultima in rossonero. Calciomercato Milan: Maldini sceglie il difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>