Calciomercato Milan – Tutto su Kabak. Le condizioni sono cambiate | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: tutto su Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato in entrata del Milan. Nella giornata di martedì c’è stato un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis con il capo scout Geoffrey Moncada e il direttore organizzativo Hendrik Almstadt. I due dirigenti si sono sottoposti al tampone Uefa per il coronavirus, ma è chiaro che è stata anche l’occasione per parlare di calciomercato.

L’obiettivo per gennaio è quello di acquistare un difensore centrale. Nel mirino c’è Ozan Kabak, calciatore dello Schalke 04. Il turco piace da parecchio tempo al Milan: già due estati fa era stato nel mirino, così come lo scorso settembre, con un’offerta sul piatto da 15 milioni di euro. Le condizioni, però, sembrano essere cambiate rispetto a qualche mese fa: lo Schalke 04 ha dei problemi economici che sembrerebbero essere peggiorati, e in più Kabak vuole cambiare squadra al più presto. Certo, ci sono altri nomi sulla lista della dirigenza rossonera, ma la sensazione è che il turco in questo momento sia in pole position.

Se dovesse entrare un difensore, a quel punto si dovrà valutare per forza di cosa un'uscita, visto che Pioli in questo momento ha disposizione cinque centrali di ruolo. Leo Duarte e Mateo Musacchio, per vari motivi, sono fuori dal progetto tecnico di Pioli. L'argentino è al rientro da un lungo infortunio ed è in scadenza in contratto nel 2021. Il contratto non verrà rinnovato, e dunque potrebbe esserci anche un addio anticipato a gennaio. A proposito di contratti, è in stand by la situazione di Hakan Calhanoglu: se non dovesse rinnovare, il Milan valuterebbe seriamente le opzioni di Thauvin e di Szoboszlai. Vedremo cosa succederà, ma il Milan è pronto a cogliere eventuali opportunità.