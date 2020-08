29 agosto 2010: Milan, vittoria sul Lecce prima dell’arrivo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 29 agosto di 10 anni, il Milan di Massimiliano Allegri strapazzò il Lecce allenato da Luigi De Canio per 4-0.

Quel giorno a San Siro, per la prima giornata del campionato di Serie A 2010/2011, erano presenti sugli spalti oltre 37.000 tifosi. I rossoneri, con Allegri al debutto sulla panchina del Diavolo, vinsero per 4-0 grazie ai gol messi a segno da Alexandre Pato (doppietta), Thiago Silva e Filippo Inzaghi. Questa fu l’ultima partita prima dell’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic e Robinho. A seguito di ciò, il Milan cedette Marco Borriello alla Roma. La dirigenza rossonera fece uno sforzo sul mercato per regalare al tecnico i 2 attaccanti, che furono grandi protagonisti in quel che campionato, che il Milan vinse davanti all’Inter di Rafael Benitez prima e di Leonardo poi.

