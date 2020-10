28 ottobre 1984: Hateley sovrasta Collovati e derby al Milan dopo 6 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo 6 anni di non vittorie, il 28 ottobre di 36 anni fa, il Milan allenato da Nils Liedholm, tornava alla vittoria in un derby.

Quel derby vinto contro l’Inter, passò alla storia per la rete decisiva che Mark Hateley segnò al minuto 63: colpo di testa dopo aver sovrastato nel salto l’ex difensore rossonero Fulvio Collovati, passato all’Inter 2 anni prima dopo 7 stagioni al Milan. Il match arbitrato da Paolo Bergamo vide passare in vantaggio i nerazzurri di Ilario Castagner con un gol di Alessandro ‘Spillo’ Altobelli.

Il Milan, prima pareggiò con Agostino Di Bartolomei, e poi passò in vantaggio con Hateley. Fra le altre cose, in questo match c’era la sfida fra i fratelli Baresi, Franco nel Milan e Giuseppe dell’Inter. A fine anno, il Milan arrivò quinto a pari merito con la Juventus, mentre l’Inter arrivò terza con soli 2 punti in più. Lo scudetto andò al Verona allenato da Osvaldo Bagnoli.