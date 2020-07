27 luglio 2016: Victor Benitez venne ritrovato dopo la scomparsa

MILAN NEWS – Nella notte fra il 26 e il 27 luglio di 4 anni fa, Victor Benitez, ex calciatore peruviano che militò anche nel Milan, venne ritrovato grazie alle segnalazioni arrivate dopo i diversi appelli sia della famiglia che del club rossonero.

Benitez fu ritrovato in un albergo di Milano 2 giorni dopo che aveva lasciato la sua abitazione milanese facendo perdere le tracce. Era in stato confusionale, ma in buone condizioni. Victor Benitez, oggi 85enne, nel 1963 vinse la Coppa Campioni insieme al grande Cesare Maldini con Nereo Rocco in panchina. Dopo il ritrovamento, El Conejo (il suo soprannome), tornò a casa a riabbracciare i suoi famigliari.

