27/10/2013, Parma-Milan 3-2: l’unico gol di Matri in rossonero | News

Nel match del 27 ottobre 2013 tra Parma e Milan, Alessandro Matri segnò il suo primo ed unico gol con la maglia rossonera. Quella partita fu vinta 3-2 dai padroni di casa grazie ad una doppietta di Marco Parolo e al gol dell'ex Antonio Cassano. Per i rossoneri, gol dell'attaccante ex Juventus e Matias Silvestre. Anche per l'ex difensore argentino si è trattato dell'unica rete con il Milan. Intanto ecco la probabile formazione rossonera in Parma-Milan di oggi.