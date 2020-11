26 novembre 2002: Milan, Shevchenko stende il Real Madrid

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 26 novembre di 18 anni fa, il Milan di Carlo Ancelotti giocava una partita di Champions League contro il Real Madrid, valida per il girone C della massima competizione europea di quella stagione.

I rossoneri uscirono da San Siro con i 3 punti grazie a un gol di Andriy Shevchenko al minuto 40, su assist magistrale di Manuel Rui Costa. Quel giorno, accorsero allo stadio, oltre 75.300 tifosi. Agli ordini dello svizzero Urs Meier, le due squadre si affrontarono senza esclusione di colpi. Dopo aver subito lo svantaggio, i ‘blancos’ di Vicente Del Bosque provarono ad impensierire Nelson Dida e compagni, ma nulla da fare. Il Milan vinse grazie a Shevchenko e si confermò in testa al raggruppamento. Quell’edizione della Champions per il Milan fu trionfale. Arrivò a maggio la vittoria in finale contro la Juventus all’Old Trafford di Manchester.