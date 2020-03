26 marzo 1961 – Inter-Milan 1-2: apre Altafini chiude Liedholm

NEWS MILAN – Era il 26 marzo 1961, 25^ giornata del campionato. Il Milan sfidava l’Inter nel derby, deciso in appena un quarto d’ora: dal gol lampo di José Altafini dopo 17 secondi, al raddoppio firmato Nils Liedholm. Nel finale a nulla servì il gol nerazzurro di Lindskog. In particolare lo svedese del Milan realizzò il suo ultimo gol con la maglia rossonera: in tutto ne segnò 89 in 394 presenze dal 1949 al 1961. Intanto, Ganz lancia un bel messaggio per combattere l’emergenza Coronavirus>>>

