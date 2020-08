26 agosto 2007: Genoa-Milan 0-3 con Kakà grande protagonista

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era la prima giornata del campionato 2007/2008 quando il Milan vinceva a ‘Marassi’ contro il Genoa per 0-3.

Gli uomini di Carlo Ancelotti, archiviarono la pratica rossoblu già nel primo tempo grazie al vantaggio di Massimo Ambrosini e alla doppietta del brasiliano Ricardo Kakà, che qualche mese più tardi avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Davanti a oltre 23.000 spettatori, e agli ordini di Massimiliano Saccani, il Diavolo dominò il match in lungo e in largo contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Il Milan in quel campionato non andò benissimo. Infatti, i rossoneri arrivarono al quinto posto con 64 punti, venendo beffati dalla Fiorentina per l’ultimo posto utile che garantiva la qualificazione in Champions League. Quel campionato fu vinto dall’Inter di Roberto Mancini.

