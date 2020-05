23 Maggio 1968: il Milan vince la sua prima ‘Coppa delle Coppe’

NEWS MILAN – Maggio è il mese del Milan, con numerose ricorrenze tra Scudetti e soprattutto titoli internazionali. In primis le Champions League, vinte tutte e 7 proprio a maggio. Ma ci sono anche altre vittorie da ricordare, come ad esempio la Coppa delle Coppe. Non tutti conosceranno questa competizione, cancellata definitivamente nel 1999, quando fu ‘assorbita’ dalla Coppa Uefa.

La partecipazione alla Coppa delle Coppe era riservata alle squadre vincitrici delle principali coppe nazionali. Il Milan ne ha vinte due, la prima proprio il 23 maggio 1968. Le avversarie del Milan furono rispettivamente le seguenti: Levski Sofia, Györi ETO FC (club ungherese), Standard Liegi. Poi in semifinale il Bayern Monaco, battuto 2-0 nel confronto andata-ritorno.

In finale i rossoneri, allora allenati da Nereo Rocco, affrontarono l’Amburgo in gara secca. Si giocò a Rotterdam e il Milan si impose sui tedeschi per 2-0: doppietta di Kurt Hamrin, attaccante svedese, dopo appena 19 minuti. Era il Milan di Rivera, Trapattoni, Anquiletti, Prati tra gli altri.

