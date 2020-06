23 giugno 1985: Il Milan si aggiudica il derby di andata in Coppa Italia

MILAN NEWS – 35 anni fa, era il 23 giugno 1985, il Milan giocava contro l’Inter, il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia.

I rossoneri allenati da Nils Liedholm, si imposero per 2-1 contro i nerazzurri di Ilario Castgagner. Il match vide l’Inter passare in vantaggio con Karl-Heinz Rummenigge, ma i rossoneri ribaltarono il risultato grazie ai gol di Pietro Paolo Virdis e Andrea Icardi. 3 giorni dopo si giocò il ritorno e le due compagini pareggiarono. Il Milan si qualificò in finale, che poi perse contro la Sampdoria.

Per altri storici amarcord del nostro Milan, entra nella speciale sezione dedicata >>>