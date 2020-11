22 novembre 2012: Milan, ultima presenza e ultimo gol per Pato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pato al Milan ha rappresentato il sogno di tanti ragazzini di arrivare a giocare giovanissimi in un grande club prestigioso come quello rossonero.

Il brasiliano, a 17 anni, fu acquistato da Adriano Galliani e Ariedo Braida per la cifra sorprendente di 22 milioni di euro nel 2007. Lampi di alta classe e tanti infortuni ne hanno condizionato il suo rendimento, tant’è che attualmente, a 31 anni è svincolato. Al Milan parte bene, segna a raffica e vince uno scudetto con Massimiliano Allegri in panchina nella stagione 2010/2011. Poi, per Pato arrivarono tanti problemi, anche extracalcistici, che ne condizionarono il rendimento. L’ultima sua presenza e l’ultimo suo gol, risalgono al 22 novembre 2012, cioè a 8 anni fa, quando, in Champions League, il Milan si impose per 1-3 in casa dell’Anderlecht. Stephan El Shaarawy, Philippe Mexes e appunto Pato al 90esimo furono i marcatori rossoneri di quel giorno. Per i belgi segnò Tom De Sutter. Nell’Anderlecht da segnalare la presenza di Lucas Biglia, al Milan fino a pochi mesi fa. Maldini ha in pugno l’erede di Hakan Calhanoglu: ecco chi è >>>