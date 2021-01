22 gennaio 2014 – Milan eliminato dall’Udinese dalla Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 7 anni fa, il Milan di Clarence Seedorf veniva eliminato in Coppa Italia dall’Udinese 2-1 a San Siro. In una fredda serata invernale, i rossoneri vanno avanti con Mario Balotelli dopo appena 7 minuti, ma nella ripresa la squadra di Guidolin la ribalta. Prima Muriel su rigore poi Nico Lopez portano i friulani in semifinale di Coppa Italia. Al termine della stagione il Milan arriverà ottavo in campionato con 57 punti.

