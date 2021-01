Conferenza Mandzukic: le prime parole da attaccante del Milan | LIVE NEWS

Conferenza Mandzukic: il croato giocherà con il Milan per sei mesi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Mandzukic, classe 1986, ha firmato nei giorni scorsi per il Milan. Contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo per la stagione 2021-2022. Nuova avventura in Serie A per lui.

Oggi, alle ore 14:00, l’ex juventino parla in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘. È la sua presentazione ufficiale da nuovo attaccante rossonero. Restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di ‘Mister No Good‘.

+++ MILAN, ECCO LE PAROLE DI MANDZUKIC +++

Sul suo ruolo in squadra: “E’ una squadra giovane, ma ho visto la squadra nelle ultime partite: sono tutti molto combattivi e hanno un grande spirito di squadra. Io giocherò a fianco di questi giovani e sono un professionista, dunque cercherò di dare del mio meglio. Se i giovanni vorranno seguirmi, sarò felice”.

Sulla nuova sfida: “Sono molto contento di essere al Milan. Mi stavo preparando negli ultimi tempi proprio per questa opportunità. Ho visto una bellissima atmosfera, con il gruppo e con il mister. Il Milan ha fatto un ottimo lavoro, essendo primo in classifica. Dobbiamo continuare così”.

Inizia la conferenza.

Quasi tutto pronto, a Milanello, per le prime parole di Mandzukic. Si parte poco dopo le ore 14:00.

