22 agosto 2000: Milan, vittoria contro la Dinamo Zagabria nei preliminari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 22 agosto di 20 anni fa, il Milan conquistava anche il ritorno dei preliminari di Champions League contro la Dinamo Zagabria, accedendo dunque alla fase a gironi.

Dopo aver vinto l’andata per 3-1, i rossoneri di Alberto Zaccheroni, vinsero anche il ritorno nella capitale croata per 0-3 grazie alla doppietta di Andriy Shevchenko e al gol di Josè Mari. In quell’edizione il Milan venne poi eliminato al secondo turno di gironi arrivando dietro a Deportivo La Coruna e Galatasaray.

