21 settembre 2011: Milan, El Shaarawy realizza il primo gol con il Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 21 settembre 2011, quarta giornata del campionato di Serie A 2011/2012. Il Milan campione d’Italia in carica scende in campo, orfano di Zlatan Ibrahimovic contro l’Udinese a San Siro.

Davanti a 37.500 spettatori (era un mercoledì, e dunque un turno infrasettimanale), e agli ordini dell’arbitro Luca Banti, la formazione di Massimiliano Allegri sfida quella di Francesco Guidolin. Il risultato finale del match sarà di 1-1, ma quello che si ricorda di questa partita è che a realizzare il gol del pareggio del Milan, è stato Stephan El Shaarawy, alla sua prima marcatura in maglia rossonera. Entrato dopo 20 minuti di gioco a seguito dell’infortunio accorso ad Alexandre Pato, El Shaarawy al minuto 63 pareggia i conti e fissa il risultato. Nell’Udinese il gol del vantaggio era stato siglato da Antonio Di Natale. Dunque, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli di 3 giorni prima, il Milan pareggia e conquista il quinto punto in 4 giornate. Un inizio non entusiasmante del Diavolo.