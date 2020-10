21 ottobre 2009: vittoria Milan al Bernabeu contro il Real Madrid di Kakà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 21 ottobre di 11 anni fa, il Milan vinceva per la prima (e fino adesso unica) volta in casa del Real Madrid, allo stadio Santiago Bernabeu. Un 2-3 per gli uomini di Leonardo contro i blancos allenati da Manuel Pellegrini.

Il match, valido per il girone della Champions League 2009/2010, fu arbitrato dal belga Frank De Bleeckere. Davanti a oltre 71.000 spettatori, due club storici come Real Madrid e Milan si affrontarono a viso aperto, senza esclusione di colpi. In quel Real Madrid, militava un certo Ricardo Kakà, passato in estate proprio ai madrileni dopo aver fatto la storia a Milano. Oltre a Kakà, c’era anche Cristiano Ronaldo (assente però in questo incontro contro il Milan). La campagna acquisti faraonica di quell’estate 2009 del Real Madrid, portò in Spagna sia il brasiliano che il portoghese. Oltre a loro due, arrivarono anche Xabi Alonso e Karim Benzema. La partita vide passare in vantaggio i blancos con un gol di Raul dopo un errore di Dida su un tiro da fuori di Granero. Nel secondo tempo, in 4 minuti il Milan ribaltò il match con Pirlo e Pato. Poi, Drenthe pareggiò i conti con un colpo mancino. Il definitivo 2-3 arrivò a pochi minuti dalla fine, ancora con Pato, su grande assist di Seedorf. Vittoria fondamentale questa ai fini del passaggio del turno. Dopo la sconfitta interna contro lo Zurigo nel turno precedente di Champions, il 4-2-e fantasia di Leonardo portò i suoi frutti contro i galattici del Real Madrid.