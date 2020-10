20 ottobre 2002: Milan, primi gol in rossonero per Tomasson e Rivaldo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 ottobre di 18 anni fa, il Milan giocava in campionato in trasferta contro l’Atalanta.

Partita dominata e stravinta dai rossoneri di Carlo Ancelotti sui nerazzurri di Giovanni Vavassori per 1-4. Il match viene ricordato in quanto sia Rivaldo che Jon Dahl Tomasson realizzarono i loro primi gol ufficiali con la maglia del Diavolo. Entrambi erano arrivati nel mercato estivo di quella stagione. Le altre 2 reti del Milan furono segnate da Andrea Pirlo. Per l’Atalanta siglò il gol Luigi Sala, un ex rossonero. A fine campionato, gli uomini di Ancelotti arrivarono terzi in Serie A, ma vinsero la Champions League nella finale di Manchester. Per gli orobici invece arrivò la retrocessione.

