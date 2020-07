20 luglio 2017: Bonucci lascia la Juventus e approda al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 luglio di 3 anni fa, con una rapida trattativa fra le società, Leonardo Bonucci passò dalla Juventus al Milan per la cifra di 42 milioni di euro.

Una trattativa che stupì sia addetti ai lavori che tifosi. La proprietà cinese, appena insediatasi a Milano, volle regalare alla propria gente il grande colpo in grado di “spostare gli equilibri”. Nel caso di Bonucci, gli equilibri difensivi. La dirigenza del tempo formata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, decise di nominare Bonucci capitano della squadra nonostante sia appena arrivato nella nuova realtà. Questo destò dei malumori fra i tifosi, che non accettarono di buon grado questa decisione visto che fino a pochi giorni prima consideravano Bonucci un acerrimo rivale.

La stagione 2017/2018 vide Bonucci offrire un rendimento insufficiente nella prima parte della stagione con Vincenzo Montella in panchina, per poi migliorare con il nuovo corso targato Gennaro Gattuso. In totale per lui, 51 presenze in rossonero e 2 gol. Dopo la finale di Coppa Italia persa dal Milan per 4-0 proprio contro la sua ex squadra (la Juventus), Bonucci maturò la decisione di lasciare il club rossonero e di tornare alla Juventus. Quella fra Bonucci e il Milan è una storia d’amore mai sbocciata.

