2 dicembre 1990: Milan-Lecce 1-0, la decide Rijkaard nel finale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 30 anni fa, il Milan di Arrigo Sacchi giocava contro il Lecce a San Siro la partita valida per l’11esima giornata del campionato di Serie A 1990/1991.

I rossoneri si imposero a fatica e nel finale per 1-0 contro i salentini che erano rimasti in 9. Gli uomini allenati da Zbigniew Boniek dovettero far fronte, nel corso del match, alle espulsioni di Antonio Carannante al minuto 45 e di Francesco Moriero al minuto 66. Il forcing del Milan produsse il gol vittoria all’85esimo, e l’autore fu Frank Rijkaard. Davanti a un San Siro popolato di oltre 75.000 persone, i rossoneri vinsero non senza fatica quel giorno. A fine campionato, la squadra di Sacchi arrivò seconda con 46 punti (dietro alla Sampdoria campione con 51), mentre il Lecce, retrocedette con 25 punti. Nei pugliesi giocavano Pietro Paolo Virdis, andato via dal Milan per concludere la carriera nel Lecce, e Mazinho, padre di Thiago Alcantara e Rifanha.