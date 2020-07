18 luglio 2012: Milan, Ibrahimovic viene ceduto ufficialmente al PSG

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 8 anni fa, Zlatan Ibrahimovic veniva ceduto dal Milan al PSG.

Dopo le anticipazioni di qualche giorno prima del Presidente del club rossonero di allora, Silvio Berlusconi, l’attaccante svedese lasciò Milano per trasferirsi a Parigi. Il club francese, versò nelle casse del Milan 21 milioni di euro e fece firmare a Ibrahimovic un contratto di 3 anni a 14 milioni netti a stagione. ‘Ibra’ rimase al PSG per 4 anni dove collezionò complessivamente 156 gol in 180 partite. La storia poi la conosciamo tutti, e il 27 dicembre 2019, il calciatore tornò al Milan. In queste settimane si deciderà il futuro di Zlatan. La sua volontà sembra essere quella di rimanere al Diavolo anche per la prossima stagione. Vedremo se la società è dello stesso avviso.

