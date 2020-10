16 ottobre 2010: Milan, battuto per 3-1 il Chievo di Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 16 ottobre di 10 anni fa, il Milan di Massimiliano Allegri giocava, e vinceva per 3-1, contro il Chievo allenato da Stefano Pioli.

Proprio Pioli, attuale allenatore dei rossoneri, quel giorno poco poté fare contro la forza offensiva che in quella stagione aveva il Milan. Davanti a quasi 50.000 spettatori, e agli ordini dell’arbitro Andrea Gervasoni, il Diavolo vinse con una grande prestazione dei suoi interpreti offensivi. Già nel primo tempo, Zlatan Ibrahimovic sfornò 2 assist vincenti per Alexandre Pato. Nella ripresa, l’allora Chievo di Pioli riaprì il match grazie alla sfortunata autorete proprio di Ibrahimovic. Lo svedese trafisse Christian Abbiati dopo che il pallone gli era carambolato sulla testa. Al 90esimo, a chiudere l’incontro ci pensò Robinho, al suo primo gol in rossonero. L’assist venne fornito dal connazionale Ronaldinho Gaucho. La potenza del Milan venne fuori nel corso della stagione, e a fine anno, arrivò lo scudetto.