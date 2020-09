15 settembre 2010: Ibrahimovic segna i suoi primi gol con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mercoledì di coppa. Più precisamente era mercoledì 15 settembre 2010. Esattamente 10 anni fa, Zlatan Ibrahimovic, segnava i suoi primi gol con la maglia del Milan.

La partita in questione era una partita del girone di Champions League 2010/2011, che i rossoneri giocarono in casa contro i francesi dell’Auxerre. Davanti a quasi 70.000 spettatori, gli uomini di Massimiliano Allegri, scesero in campo con il tridente Pato, Ibrahimovic e Ronaldinho. Nonostante ciò, il match rimase bloccato sullo 0-0 fino al minuto 66 quando Zlatan portò in vantaggio il Diavolo. E poi, solo 3 minuti più tardi, sempre Ibrahimovic, siglò il definitivo 2-0 che permise al Milan di conquistare i 3 punti in palio. Quella doppietta contro l’Auxerre (in cui militava fra gli altri anche Valter Birsa) allora allenato da Jean Fernández, rappresenta le prime 2 segnatura di Ibrahimovic con la maglia rossonera.

