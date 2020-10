15 ottobre 1972: storico 9-3 del Milan sull’Atalanta. Tripletta per Prati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 15 ottobre di 48 anni fa, il Milan batteva per 9-3 l’Atalanta a San Siro.

Il match, valido per la terza giornata di Serie A del campionato 1972/1973, vide i rossoneri di Nereo Rocco dominare in lungo e in largo. Mattatore della partita fu il compianto Pierino Prati, che realizzò una tripletta. Ad arbitrare quell’incontro fu il signor Luciano Giunti. Il pubblico di San Siro poté gustarsi quel giorno, una pioggia di gol che infiammò l’animo dei tifosi.

Oltre ai 3 gol di Prati, per il Milan andarono in rete Alberto Bigon (doppietta), Gianni Rivera (doppietta), Romeo Bonetti e Luciano Chiarugi. Per l’Atalanta le marcature furono di Bruno Divina, Gian Piero Ghio e Alberto Carelli. Una dura punizione per i bergamaschi che a fine anno retrocedettero in Serie B. Il Diavolo invece, arrivò secondo in campionato ad un solo punto dalla Juventus campione.