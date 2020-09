11 settembre 2010: Milan, debutto amaro per Ibrahimovic e Robinho

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 10 anni fa, era l’11 settembre 2010, Zlatan Ibrahimovic e Robinho debuttavano in partite ufficiali con la maglia del Milan.

Arrivati da pochissimo a Milanello, i due attaccanti, quel giorno, non riuscirono a portare punti alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il neopromosso Cesena, guidato da Massimo Ficcadenti, si impose per 2-0 grazie alle reti di Erjon Bogdani ed Emanuele Giaccherini. Il pubblico del Dino Manuzzi andò in visibilio per una vittoria contro i rossoneri, che a fine anno conquistarono lo scudetto con 82 punti. Quel match era valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2010/2011 e vide addirittura Ibrahimovic sbagliare un rigore. Lo svedese calciò in maniera secca e potente ma il tiro andò contro il palo. Sconfitta meritata quel giorno per il Milan.