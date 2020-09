11 settembre 1983: l’Avellino infligge al Milan una pesante sconfitta per 4-0

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 11 settembre 1983, prima giornata del campionato di Serie A 83/84. Il Milan allenato da Ilario Castganer affrontò in trasferta l’Avellino di Fernando Veneranda.

Il match diretto dal signor Massimo Ciulli fu senza storia. I rossoneri vennero sconfitti pesantemente per 4-0 dagli uomini in verde. Per l’Avellino ci fu la doppietta di Alberto Bergossi, intervallata dal gol di Geronimo Barbadillo. A chiudere il tabellino ci pensò Franco Colomba a 10 minuti dalla fine. In quel Milan, che negli anni a venire vinse tutto c’erano titolari Franco Baresi, Mauro Tassotti, Alberico Evani e Oscar Damiani. I rossoneri chiusero quel campionato a metà classifica piazzandosi ottavi, mentre l’Avellino si salvò. Lo scudetto quell’anno fu vinto dalla Juventus con 43 punti, a 2 lunghezze di distanza dalla Roma.