1 ottobre 2002: nel segno di Inzaghi il Milan batte il Bayern Monaco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 18 anni fa, il Milan di Carlo Ancelotti, espugnava l’Olympiastadion di Monaco, vincendo per 1-2 contro il Bayern.

Davanti a 60.000 spettatori si giocava il match di Champions League fra i rossoneri e gli uomini allenati da Ottmar Hitzfeld. Era un Milan che a fine stagione si ritrovò sul tetto d’Europa, mentre il Bayern era una squadra un po’ in difficoltà in Europa in quella stagione. Il Diavolo passò in vantaggio nel secondo tempo con un gol di Filippo Inzaghi, ma venne raggiungo 2 minuti dopo dal gol di Claudio Pizarro.

A chiudere il match, e a portare i 3 punti a Milano, ci pensò ancora Inzaghi con una rete di testa su preciso assist di Serginho. In quel Bayern erano presenti Oliver Kahn in porta e Michael Ballack a centrocampo. Nel segno di ‘Superpippo’ i rossoneri espugnarono la Germania.