TOP VIDEO 2022: Maldini palleggia in piscina da vero fuoriclasse

La classe è per sempre e Paolo Maldini, nel giorno di Ferragosto, con Andrea Pucci si è divertito a palleggiare nell'acqua di una piscina: ecco il video pubblicato su Instagram dal comico. Il dirigente del Milan tante volte rende noto come trascorre il tempo in vacanza e spesso il pallone è comunque al suo fianco. La classe messa in mostra non è solo nel palleggio, ma anche nel portamento e nel modo di fare. Il fisico, nonostante l'addio al calcio da anni e l'età, è sempre statuario. Insomma, di Maldini ne nasce uno ogni tantissimo. E ovviamente non poteva che nascere rossonero.