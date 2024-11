Lo juventino Weston McKennie, dopo aver ricevuto palla sulla destra, ha crossato in area di rigore. Dopo aver chiamato il cross, Pulisic capitano della Nazionale Statunitense, ha messo il pallone in rete scavalcando con un pallonetto di sinistro il portiere giamaicano Andre Blake, giocatore dei Philadelphia Union in MLS. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Casadei in uscita dal Chelsea: Milan in corsa per prenderlo?