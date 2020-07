Stagione 2003/2004, Milan-Bologna 2-1: gol e highlights (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera c’è Milan-Bologna, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Il profilo Twitter rossonero si è augurato buona fortuna postando un match del 13 settembre 2003, quando l’allora squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal trionfo in Champions League, ha battuto i rossoblù per 2-1. Chi ha segnato i due gol del Milan? Guarda il video per scoprirlo…

Non sai dove vedere il match di questa sera: ecco la nostra guida tv dettagliata, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓