GUIDA TV – Milan-Bologna: diretta su DAZN, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic si affrontano questa sera per un Milan-Bologna tutto da vivere. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria per 3-1 contro il Parma, i rossoblù dal bel pareggio casalingo contro il Napoli. Come finirà il match?

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Milan-Bologna:

SU DAZN:

Dalle ore 21:30, su ‘DAZN 1‘ (canale 209 del satellite per gli abbonati ‘Sky Sport‘), sul sito web ‘dazn.com/it-IT/welcome‘ per personal computer e su app ‘DAZN‘, per Smart TV, tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, il pre-partita e la presentazione del match. Dalle ore 21:45, quindi, la diretta esclusiva del match Milan-Bologna dallo stadio San Siro.

SU MILAN TV

12 luglio, 15 luglio, 18 luglio, 21 luglio, 24 luglio. Sono le cinque date, tutte racchiuse nel giro di tre giorni, delle partite del Milan dalla domenica sera di Napoli-Milan al venerdì sera di Milan-Atalanta. Cinque partite in dodici giorni sono una novità assoluta, in un calendario compresso e pressante. Ma necessario per poter portare a termine la stagione e per inseguire un importante obiettivo europeo. Milan-Bologna si colloca esattamente a metà di un ciclo di ferro, tutte partite con avversari forti e determinati. Da parte del Milan è necessaria una continuità totale. In questo contesto torna il Matchday casalingo, con un pre e un post partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Proprio così, per il nuovo, distanziato, appuntamento di luglio con la Serie A, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club channel rossonero, per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in collegamento con lo stadio di San Siro. Il pre-gara del Matchday garantirà ai tifosi davanti al teleschermo e sulla App ufficiale del club notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 20.45 del 18 luglio e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 21.45, con le immagini in diretta dallo stadio e con gli approfondimenti rispetto all’intervista esclusiva con Franck Kessie e sulla conferenza del nostro allenatore, Stefano Pioli, nelle interviste pre-gara realizzate a Milanello da Milan TV.

Durante la partita fra rossoblu e rossoneri, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 23.30, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali. Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere dall’inizio alla fine le emozioni di Milan-Bologna.

Stefano Pioli parmigiano, Stefano Pioli ex allenatore del Bologna. Queste partite sono molto care sul piano affettivo all’allenatore rossonero, ma la concentrazione è massimale. Il Milan vuole dare continuità ai brillanti risultati di questo scorcio stagionale. Anche contro un avversario organizzato e qualitativo come il Bologna allenato dal caro Siniša Mihajlović.

