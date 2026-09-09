L'ombra del Milan accompagna ancora i grandi protagonisti del recente passato. È iniziata sotto i migliori auspici l'avventura di Tijjani Reijnders nella Saudi Pro League. Il centrocampista olandese classe 1998, trasferitosi proprio quest'estate all'Al-Qadsiah dopo la parentesi al Manchester City, sta trovando una continuità realizzativa impressionante nel massimo campionato dell'Arabia Saudita: nelle prime 4 partite disputate con la sua nuova maglia, l'ex rossonero ha già collezionato ben 3 gol complessivi.

Show di Reijnders in Arabia: doppietta da urlo contro l'Al-Ahli

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Il capolavoro economico del Milan: dalle cifre dell'AZ ai bonus dal City

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Le ultime due marcature, una splendida doppietta d'autore, sono arrivate ieri in occasione del sesto turno di campionato. Sul terreno di gioco dello stadio 'Principe Saud bin Jalawi' di Khobar, l'Al-Qadsiah ha superato per 3-2 il più quotato Al-Ahli di Gedda. Reijnders è stato l'assoluto mattatore dell'incontro, sbloccando il match al 14' con un potente e preciso destro dalla lunga distanza, per poi concedere il bis al 48' del primo tempo con un perfetto colpo di testa da dentro l'area piccola.Grazie a queste due prodezze, la formazione guidata in panchina dal tecnico ingleseè volata a quota 15 punti in classifica, agganciando la vetta della Saudi Pro League in coabitazione con l'Al-Hilal, compagine allenata dae che vede tra le sue fila l'altro illustre ex milanista, reduce dal pesante scivolone interno per 0-2 contro il Neom.La parabola dell'olandese rappresenta anche un clamoroso successo finanziario per le casse di Via Aldo Rossi. Acquistato dal Milan nell'estate del 2023 dall'AZ Alkmaar per, Reijnders ha collezionato in rossonero 104 presenze, 19 gol, 9 assist e una Supercoppa Italiana. Nell'estate del 2025 il club lo ha ceduto al Manchester City perUna mossa strategica azzeccatissima: i ricchi premi legati ai rendimenti sono scattati immediatamente e sono stati incassati interamente dal Milan proprio a seguito del fulmineo trasferimento del giocatore in terra saudita per 61 milioni di euro, avvenuto dopo appena una sola stagione trascorsa alla corte dei Citizens.