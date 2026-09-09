Tijjani Reijnders incanta nella Saudi Pro League con 3 gol in 4 gare. Intanto il Milan incassa i 15 milioni di bonus dal Manchester City dopo il super affare
L'ombra del Milan accompagna ancora i grandi protagonisti del recente passato. È iniziata sotto i migliori auspici l'avventura di Tijjani Reijnders nella Saudi Pro League. Il centrocampista olandese classe 1998, trasferitosi proprio quest'estate all'Al-Qadsiah dopo la parentesi al Manchester City, sta trovando una continuità realizzativa impressionante nel massimo campionato dell'Arabia Saudita: nelle prime 4 partite disputate con la sua nuova maglia, l'ex rossonero ha già collezionato ben 3 gol complessivi.
Show di Reijnders in Arabia: doppietta da urlo contro l'Al-AhliLe ultime due marcature, una splendida doppietta d'autore, sono arrivate ieri in occasione del sesto turno di campionato. Sul terreno di gioco dello stadio 'Principe Saud bin Jalawi' di Khobar, l'Al-Qadsiah ha superato per 3-2 il più quotato Al-Ahli di Gedda. Reijnders è stato l'assoluto mattatore dell'incontro, sbloccando il match al 14' con un potente e preciso destro dalla lunga distanza, per poi concedere il bis al 48' del primo tempo con un perfetto colpo di testa da dentro l'area piccola.
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Il capolavoro economico del Milan: dalle cifre dell'AZ ai bonus dal CityLa parabola dell'olandese rappresenta anche un clamoroso successo finanziario per le casse di Via Aldo Rossi. Acquistato dal Milan nell'estate del 2023 dall'AZ Alkmaar per 24,8 milioni di euro, Reijnders ha collezionato in rossonero 104 presenze, 19 gol, 9 assist e una Supercoppa Italiana. Nell'estate del 2025 il club lo ha ceduto al Manchester City per 54,9 milioni di euro di parte fissa più 15 milioni di bonus.
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