Settore Giovanile Milan, i risultati: Primavera a un passo dalla promozione

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

Una vittoria per la promozione: dopo il successo esterno sul Parma, 0-3, la Primavera sabato prossimo avrà il primo match-point per tornare nel campionato di Primavera 1. L’avversaria sarà la SPAL, attualmente al secondo posto della classifica. Nel fine settimana appena concluso, con U18, U16 e U15 a riposo, cade l’U17 in casa contro l’Udinese mentre l’U13 vince a valanga sul Como. Grandissima soddisfazione per l’U14, che si regala la vittoria nel Derby contro l’Inter grazie al gol di Sia. Solo vittorie per l’attività di base, molto bene anche le formazioni femminili.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 15 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Parma-Milan 0-3 (Olzer, Frigerio, Tonin).

U9: 2° giornata, Milan-Assago 5-2 (3 Jadid, Vigil, Zanellato).

U10: 2° giornata, Centro Schiaffino-Milan 1-9 (3 Borsa, 2 Marasco, 2 Esposti, Bettinelli, Sorrentino).

U11: 2° giornata, Milan-Sedriano 3-0 (2 Grilli, Mazzucchelli).

U12: 2° giornata, Seguro-Milan 0-5 (Camarda, Borsani, Lupo, Natali, Hugony).

U13: 4° giornata di ritorno, Milan-Como 6-0 (Perin, Albe, Sala, Ossola, Melchionda, Bosisio).

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardina 1-1 (Elshamy).

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Masseroni-Milan 5-3 (Donolato, Zapelli, Stendardi).

U15 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan 1-3 (Orsenigo, De Marco, Sorce).

DOMENICA 16 FEBBRAIO

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardia 1, 2-3 (Montaperto, Di Qual).

U17: 6° giornata di ritorno, Milan-Udinese 0-1.

U14: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter 1-0 (Sia).

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO

U18: recupero 2° giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.00 – Suning Youth Developement Center (Milano).

