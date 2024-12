Youth League – Milan-Stella Rossa 1-3: bene Mancioppi, Longoni…

Il Milan Primavera esce sconfitto 1-3 contro la Stella Rossa nella partita di Youth League , un match che ha avuto un’importanza cruciale per il futuro europeo della squadra rossonera. La gara si è messa subito in salita per i ragazzi di Guidi, che dopo un avvio discreto, sono stati colpiti dal gol di Kostov , arrivato grazie a una buona combinazione con Jovanovic . Il Milan ha faticato a rispondere con incisività, non riuscendo a trovare la giusta fluidità nel gioco e soffrendo la pressione degli avversari.

Nel secondo tempo, la situazione è peggiorata quando Longoni ha commesso un errore in uscita, sgambettando Jovanovic in area e concedendo il rigore, trasformato da Sljivic, per poi far arrivare il tris grazie a Jovanovic. Nonostante i tentativi di reagire, la squadra rossonera non è riuscita a sfondare, con Ibrahimovic e Liberali che hanno avuto poche occasioni da sfruttare. Nel finale, Mancioppi ha accorciato le distanze segnando l’1-3, ma ormai era troppo tardi per una rimonta.