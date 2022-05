Serie A Primavera, Inter-Milan: risultato e classifica | News

Questo pomeriggio è andato in scena Inter-Milan Primavera: ecco il resoconto di com'è andato il match e la classifica aggiornata.

RISULTATO MILAN PRIMAVERA

Finisce 2-2 e non con pochi rimpianti per il Milan Primavera questa sfida all'Inter Primavera: i rossoneri passano in vantaggio intorno al quarto d'ora con un gol davvero strepitoso di Nasti, uno dei migliori in campo, ma si fanno raggiungere e superare nel giro di pochi minuti a inizio ripresa con due gol frutto di disattenzioni ed errori. Nel finale il Milan Primavera resta addirittura in dieci, ma nonostante questo riesce a trovare il pareggio quasi allo scadere con una bella giocata di El Hilali e ha anche la palla per vincere con Nasti di nuovo. Un pareggio che non regala la salvezza matematica e costringe i rossoneri a giocarsi tutto alla prossima contro il Genoa per evitare i playout.