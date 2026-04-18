Sassuolo-Milan Primavera: il secondo tempo

Davvero poche le emozioni nella seconda frazione, con le due squadre più attente a non lasciare spazi piuttosto che a cercare di trovare la rete. La partita perde di intensità col passare dei minuti e alla fine a vincere è la paura visto che nel secondo tempo le due squadre non sono mai andate veramente vicine a trovare il vantaggio. Il pari è un risultato corretto per quanto visto in campo ma serve veramente poco al Milan. A quattro gare dalla fine del campionato, i rossoneri sono 12esimi in classifica e dicono addio alla possibilità di partecipare ai playoff per vincere lo Scudetto. Il sesto posto è distante ora 6 punti, ma l'Atalanta deve giocare una partita in più rispetto al Diavolo.