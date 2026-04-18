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Sassuolo-Milan Primavera termina 1-1: risultato giusto che condanna i rossoneri. Il commento

Commento Sassuolo-Milan Primavera 1-1. Pari corretto ma poco utile
Alle ore 15:00 si è giocata Sassuolo-Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. In rete per i rossoneri Domnitei (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato allo 'Stadio Enzo Ricci' di Sassuolo.

Sassuolo-Milan Primavera: il primo tempo

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Il match è cominciato lento, con ritmi non elevati da parte delle due squadre. Ci provano i rossoneri con Borsani a inizio gara ma nessun problema per i neroverdi. La prima vera occasione della gara arriva al 22' sul destro di Scotti che rientra al limite dell'area, ma il suo tiro esce alto di poco sopra la traversa. Poco dopo due grandi occasioni per i neroverdi: prima il tiro da fuori area di Barani, subito dopo la chance fallita a tu per tu da Kulla. Quest'ultima nata da un grave errore in uscita da parte di Colombo. Al 35' il Diavolo passa in vantaggio grazie al quinto gol in campionato da febbraio di Domnitei. Il suo mancino termina una bella azione partita dalla sinistra con Scotti e conclusa con l'assist di Perera per il 9 rossonero. Dura pochi minuti il vantaggio rossonero: al 42' Kulla pareggia i conti approfittando di una sbavatura in area di rigore della difesa del Milan. Si chiude senza altre emozioni il primo tempo della gara.

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Sassuolo-Milan Primavera: il secondo tempo

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Davvero poche le emozioni nella seconda frazione, con le due squadre più attente a non lasciare spazi piuttosto che a cercare di trovare la rete. La partita perde di intensità col passare dei minuti e alla fine a vincere è la paura visto che nel secondo tempo le due squadre non sono mai andate veramente vicine a trovare il vantaggio. Il pari è un risultato corretto per quanto visto in campo ma serve veramente poco al Milan. A quattro gare dalla fine del campionato, i rossoneri sono 12esimi in classifica e dicono addio alla possibilità di partecipare ai playoff per vincere lo Scudetto. Il sesto posto è distante ora 6 punti, ma l'Atalanta deve giocare una partita in più rispetto al Diavolo.

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