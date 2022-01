Primavera, Milan-Empoli 3-1: cronaca e tabellino del match

Per il Milan Primavera doppietta di Nasti e gol di Roback, con anche un rigore parato da Pseftis: 3-1 al Vismara. Ecco il resoconto del match

Stefano Bressi

Riparte con una vittoria il campionato della Primavera del Milan. Al Vismara, nella prima partita del 2022 dopo un mese e mezzo senza giocare per la sosta ma anche per la pandemia, i giovani rossoneri hanno battuto 3-1 l'Empoli campione in carica grazie alla doppietta di Nasti e al gol di Roback. Una prestazione a intermittenza, la capacità di rimanere a galla col rigore parato da Pseftis quando resisteva lo 0-0, di soffrire, di reagire dopo l'1-1 a metà ripresa e soprattutto di colpire con cinismo. Oltre ai marcatori e al portiere greco, da sottolineare anche gli assist di Capone e l'impatto di Omoregbe.

È il quarto successo consecutivo in Primavera 1, così la striscia positiva si allunga e permette al Diavolo di salire a quota 20 punti dopo 14 giornate, distanziando proprio i toscani che fino ad oggi erano appaiati in una classifica molto corta e restando vicini alla zona playoff. Nonostante l'importante periodo di stop obbligato, la squadra sta bene ed è in fiducia. Il miglior modo per riprendere la stagione, iniziare bene il nuovo anno e presentarsi al Derby di martedì 1° febbraio alle 15.00, quando sempre al Vismara sarà già tempo di Milan-Inter.

LA CRONACA

Le squadre dimostrano di patire più di un mese di lontananza dal campo, la gara comincia lenta e spezzettata e prosegue così. Da segnalare solo un tiro alto di Evangelisti prima del calcio di rigore alla mezz'ora in favore dell'Empoli per il fallo in area di Eletu su Magazzù: dal dischetto, Pseftis respinge la battuta di Degli Innocenti; ma l'errore ancora più grave capita dopo, quando la palla rimane lì e lo stesso avversario manda clamorosamente sopra la traversa da pochi passi. L'episodio sembra dare comunque coraggio ai toscani, invece il Milan diventa pericoloso all'improvviso a ridosso del riposo e al 41' la sblocca: recupero e passaggio in profondità di Alesi, bell'assist in mezzo di Capone e tap-in facile di Nasti con la porta spalancata.

A inizio ripresa Capone prova a copiare il primo gol servendo Alesi che però arriva in ritardo, poi tentativo impreciso di El Hilali. I biancazzurri provano a premere l'acceleratore, anche se un'occasione al 55' nasce da un'uscita a vuoto di Pseftis protetta dal salvataggio di Bosisio. Il pareggio è abbastanza nell'aria e arriva al 63': cross teso di Rizza e colpo di testa in fondo al sacco di Lozza. Dopo la botta di Magazzù che non inquadra lo specchio, la reazione rossonera è da applausi. Uno-due micidiale: al 69' Capone rifinisce di nuovo (facendosi anche male alla caviglia) per la girata a gonfiare la rete di Nasti, raddoppio e doppietta; al 72' poderoso pressing e scatto di Omoregbe, il quale appoggia per il neo entrato Roback che firma il tris quasi a porta vuota. Partita in ghiaccio, gestione tranquilla fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-1

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu (19'st Gala), Alesi (12'st Robotti); El Hilali (12'st Omoregbe), Nasti (27'st Roback), Capone (26'st Traorè). A disp.: Bartoccioni, Nava; Nsiala, Piantedosi; Björklund, Camara; Rossi L.. All.: Giunti.

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini; Evangelisti, Pezzola, Filì (1'st Indragoli), Rizza; Ignacchiti (35'st Heimisson), Degli Innocenti, Fazzini; Rossi A. (22'st Renzi); Lozza (43'st Logrieco), Magazzù. A disp.: Fantoni, Fontanelli; Dragóner, Mauro, Morelli; Bonassi, Disegni. All.: Buscè.

Arbitro: Rutella di Enna.§

Gol: 41' e 24'st Nasti (M), 18'st Lozza (E), 27'st Roback (M).

Ammoniti: 18' Rossi A. (E), 25'st Nasti (M), 32'st Gala (M), 35'st Coubis (M).

Fonte: acmilan.com