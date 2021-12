Primavera, Bologna-Milan rinviata a causa di alcune positività al Covid

Attraverso un post sui social, il Milan comunicato che la partita di domani del campionato primavera contro il Bologna sarà rinviata

Con un post apparso sul proprio profilo Twitter, il Milan comunica che la partita del campionato primavera contro il Bologna, in programma domani, sarà rinviata. Il motivo del rinvio sarebbe legato ad alcune positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. "La partita del Campionato Primavera 1 Tim Vision, in programma domani 21 dicembre a Bologna, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera", queste le parole apparse sul social. Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni.