Primavera, Bologna-Milan 0-3: rossoneri dominanti

Il Milan vince 3-0 in casa del Bologna grazie ai due gol di Mangiameli e alla rete di Alesi in questa sesta giornata del campionato Primavera.

PRIMO TEMPO - La formazione di Abate entra in campo con la giusta mentalità e trova l'immediato gol del vantaggio: al 9' gran cross di Bozzolan e deviazione volante di Mangiameli con il ginocchio, per Federico ecco il gol all'esordio. Al 25' la chance per il raddoppio, grazie a un calcio di rigore conquistato da Chaka Traorè, steso in uscita da Gasperini: sul dischetto, come a Salisburgo, si presenta Coubis che stavolta si fa parare la conclusione, seppur angolata. I padroni di casa si scuotono e al 32' Wallius costringe Nava a una parata difficile a terra. Ancora noi al 36', in una sola azione costringiamo il Bologna a un doppio salvataggio: Gasperini su Traorè prima e Stivanello su Gala poi. Al 45' il raddoppio, ancora con una deviazione volante di Mangiameli su cross preciso di Omoregbe.