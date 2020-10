Mila-Empoli Primavera, cambio data

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA NEWS – Cambio data per Milan-Empoli, match valido per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha ufficializzato lo spostamento della partita, che non si giocherà più sabato 31 ottobre alle 11, ma lunedì 2 novembre alle 14:30.

