Milan, che record! Nel post-lockdown unica imbattuta: la classifica

Milan, unica imbattuta in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan continua a vincere e a convincere, allungando la sua straordinaria striscia positiva di 21 risultati utili consecutivi. L’ultima vittima è stata il Celtic, avversario nell’esordio in Europa League. Dopo il lockdown, considerando le ultime 20 partite, soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio dei rossoneri per quanto riguarda i punti conquistati, ma il Milan può vantare un record non da poco: è l’unica squadra imbattuta in Europa. I tedeschi, infatti, hanno soltanto la macchia della sconfitta per 4-1 contro l’Hoffenheim. Per il resto sono arrivati soltanto i 3 punti. Ecco la classifica delle prime 20 squadre in Europa in termini di risultati:

1. Bayern Monaco (19 vittorie, una sconfitta)

2. Milan (16 vittorie, 4 pareggi)

3. Zenit (14 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte)

4. Arsenal (15 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte)

5. Atalanta (14 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte)

6. Leeds (14 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte)

7. Manchester United (14 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte)

8. Shakhtar Donetsk (13 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte)

9. Real Madrid (14 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte)

10. Manchester City (14 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte)

11. Dinamo Kiev (13 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte)

12. Inter (12 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte)

13. Tottenham (12 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte)

14. Lipsia (11 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte)

15. Barcellona (12 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte)

16. Karagumruk (11 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte)

17. Granada (12 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte)

18. Siviglia (11 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte)

19. Porto (12 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte)

20. Dortmund (13 vittorie, 7 sconfitte)

