Milan-Roma: Fonseca, è emergenza in difesa | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA: FONSECA IN EMERGENZA

MILAN NEWS – E’ vero che il Milan in questo momento non ha a disposizione Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Matteo Gabbia, ma quasi tutte squadre di Serie A devono far fronte agli infortuni e all’emergenza coronavirus.

E’ il caso della Roma di Paulo Fonseca, prossimo avversario del Milan in campionato. La gara si giocherà a San Siro a lunedì sera a partire dalle 20:45. Il tecnico portoghese dovrà probabilmente rinunciare infatti a Chris Smalling e Gianluca Mancini. Il primo sta smaltendo una distorsione al ginocchio e difficilmente sarà disponibile per la partita contro i rossoneri, mentre l’italiano è stato colpito dal coronavirus.

Ecco il suo messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena – ha scritto il calciatore -. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e forza Roma”.

A questo punto Fonseca deve adottare delle contromisure. Prima di tutto dovrà decidere se schierare una difesa a tre o quattro. Nella prima ipotesi, i prescelti potrebbero essere Ibanez, Kumbulla e uno tra Fazio e Cristante, che spesso è stato arretrato in difesa, sebbene sia un centrocampista. Difficilmente il tecnico punterà su Juan Jesus, uno dei peggiori in campo nella partita di Europa League contro lo Young Boys.

Nel caso di difesa a quattro, invece, possibile una coppia molto giovane composta da Kumbulla e Ibanez, anche se non è escluso l’impegno di uno tra Fazio e Cristante. In ogni caso le assenze di Smalling e di Mancini sono pesanti per la Roma, considerando che i due sono stati due pilastri della formazione giallorossa nella scorsa stagione. Vedremo se il Milan riuscirà ad approfittarne: i rossoneri vogliono rimanere in testa alla classifica.

