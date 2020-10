Torino, Giampaolo è già in bilico: Donadoni il sostituto?

Torino, Giampaolo a rischio esonero

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Sconfitta in ordine contro Fiorentina, Atalanta e Cagliari. In mezzo la mancata sfida contro il Genoa causa troppi positivi in casa rossoblù. Il campionato del Torino di Marco Giampaolo è iniziato davvero in salita con 0 punti dopo 3 gare. L’ex tecnico rossonero, esonerato lo scorso anno dal Milan dopo 7 giornate, quest’anno potrebbe fare addirittura peggio. Urbano Cairo, infatti, avrebbe già pre allertato alcuni tecnici in vista di un altro possibile falso passo dell’allenatore abruzzese. Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Roberto Donadoni e Davide Nicola, rimasti a spasso dopo l’ultima stagione.

