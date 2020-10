Serie A – I calciatori attualmente positivi al Covid-19: i nomi

TUTTI I POSITIVI AL COVID-19 IN SERIE A

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Con le ultime aggiunte di Riccardo Marchizza, in ritiro con l’Under 21, e di Koray Gunter dell’Hellas Verona, aumentano ancora i calciatori attualmente positivi al Covid-19: ecco chi sono.

Atalanta

Marco Carnesecchi.

Genoa

Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

Inter

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Ionut Radu.

Milan

Leo Duarte, Matteo Gabbia.

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas.

Spezia

Riccardo Marchizza

Verona

Konay Gunter, Antonin Barak

Ps. Ultimi positivi Raoul Bellanova, il quale però milita al Pescara in Serie B in prestito dall’Atalanta, e Alessandro Russo che gioca alla Virtus Entella. Entrambi, come Marchizza, sono asintomatici.